RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY – Nella giornata di Santo Stefano si è concluso il girone di andata della massima divisione della pallavolo italiana maschile. In Superlega ci sono due clamorose sorprese nel 13° turno. Partiamo dalla Lube Civitanova, che cade incredibilmente al PalaFlorio di Bari e perde con la BCC Castellana Grotte al tie-break del quinto set, regalando praticamente il ‘titolo’ di campione d’inverno alla Sir Safety Conad Perugia. Gli umbri infatti si impongono facilmente a Ravenna. A sorpresa cade in casa anche Modena, sconfitta in quattro set da Padova. Sesta vittoria consecutiva, invece, per la Diatec Trentino, che batte Monza 3-1. La prima giornata di ritorno andrà in scena sabato 30 dicembre 2017.

Tutti i risultati del 13esimo turno

BCC-NEP Castellana – Lube Civitanova 3-2

Latina – Milano 0-3

Modena – Padova 1-3

Piacenza – Verona 2-3

Ravenna – Perugia 0-3

Vibo Valentia – Sora 0-3

Trentino – Monza 3-1